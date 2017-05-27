В Карелии мужчина остался без телефона после "срочного звонка"

Полицейские из Кондопоги установили подозреваемого в грабеже.

По данным МВД Карелии, в дежурную часть поступило сообщение о грабеже. Как рассказал 36-летний мужчина, ночью он шел по улице Пролетарской и встретился с незнакомцем. Тот попросил одолжить ему мобильный телефон для срочного звонка. Но как только гаджет оказался в руках просителя, он убежал.

Потерпевший старался припомнить черты подозреваемого и сообщить их полицейским, но все произошло достаточно быстро и в темноте. В зону видеонаблюдения злоумышленник также не попал.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний житель Кондопоги. Стражи порядка также изъяли похищенный телефон стоимостью 10 тыс. рублей.

Подозреваемый, состоящий на учете инспекции по делам несовершеннолетних, находится под подпиской о невыезде. Телефон вернется законному владельцу.