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10:40, 13 Июня 2017

В Карелии мужчина убил 87-летнего соседа из-за денег на спиртное

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В Беломорском районе мужчина обвиняется в убийстве и краже, сообщает СУСК по Карелии.

8 июня в одной из квартир поселка Хвойный было обнаружено тело 87-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, к смерти мужчины причастен 54-летний односельчанин.

Накануне обвиняемый пришел в квартиру к потерпевшему, чтобы занять денег на спиртное. Однако мужчина давать деньги отказался и попытался выпроводить гостя. Произошел конфликт. Гость напал на хозяина квартиры, несколько раз ударил того табуретом по голове, а затем ножом. Пожилой мужчина скончался.

После этого злоумышленник похитил из его квартиры бензопилу и скрылся.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание за данные преступления предусмотрены в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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