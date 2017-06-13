В Карелии мужчина убил 87-летнего соседа из-за денег на спиртное

В Беломорском районе мужчина обвиняется в убийстве и краже, сообщает СУСК по Карелии.

8 июня в одной из квартир поселка Хвойный было обнаружено тело 87-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, к смерти мужчины причастен 54-летний односельчанин.

Накануне обвиняемый пришел в квартиру к потерпевшему, чтобы занять денег на спиртное. Однако мужчина давать деньги отказался и попытался выпроводить гостя. Произошел конфликт. Гость напал на хозяина квартиры, несколько раз ударил того табуретом по голове, а затем ножом. Пожилой мужчина скончался.

После этого злоумышленник похитил из его квартиры бензопилу и скрылся.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание за данные преступления предусмотрены в виде лишения свободы на срок до 15 лет.