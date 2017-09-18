В Карелии мужчина убил односельчанина за отказ дать денег в долг
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Беломорский районный суд приговорил к 10 годам колонии местного жителя, убившего односельчанина ножом и табуретом, сообщает прокуратура Карелии.
В июне пьяный 54-летний житель одного из поселков Беломорского района пришел к своему знакомому просить денег в долг на приобретение спиртного. Получив отказ, он несколько раз ударил товарища табуретом по голове и телу. Когда хозяин попытался подняться, то злоумышленник нанес ему несколько ударов ножом.
После убийства мужчина похитил принадлежащую потерпевшему бензопилу и скрылся с места происшествия. На утро следующего дня он рассказал о содеянном односельчанину, который, в свою очередь, сообщил о случившемся в правоохранительные органы.
Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Помимо этого, судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
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