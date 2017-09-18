В Карелии мужчина убил односельчанина за отказ дать денег в долг

Беломорский районный суд приговорил к 10 годам колонии местного жителя, убившего односельчанина ножом и табуретом, сообщает прокуратура Карелии.

В июне пьяный 54-летний житель одного из поселков Беломорского района пришел к своему знакомому просить денег в долг на приобретение спиртного. Получив отказ, он несколько раз ударил товарища табуретом по голове и телу. Когда хозяин попытался подняться, то злоумышленник нанес ему несколько ударов ножом.

После убийства мужчина похитил принадлежащую потерпевшему бензопилу и скрылся с места происшествия. На утро следующего дня он рассказал о содеянном односельчанину, который, в свою очередь, сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Помимо этого, судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.