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12:16, 20 Июня 2017

В Карелии мужчина украл лодочных моторов на 170 тысяч рублей

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В Беломорском районе раскрыта кража, ущерб от которой превысил 170 тысяч рублей, сообщает МВД Карелии.

Сотрудники полиции получили информацию, что один из местных жителей совершил кражу лодочных моторов. В ходе отработки полученных полицейские установили, что преступление совершено в отношении дачников. 

Подозреваемым оказался 21-летний беломорчанин. Он был в гостях, где во время застолья приятель обмолвился о своих знакомых, у которых в дачном доме хранятся лодочные моторы.

Мужчина решил присвоить чужое имущество. Разбив стекло, он проник в дом и похитил два мотора стоимостью 176 тысяч рублей. Вскоре похищенное было перепродано, а вырученные деньги потрачены.

О преступлении потерпевшие узнали от полицейских, которые уже успели задержать подозреваемого и установить местонахождение украденных моторов.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

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