В Карелии мужчина украл "неизвестно что"

Полицейские Костомукши вернули похищенное магазину.

По сообщению МВД Карелии, в дежурную часть полиции Костомукши обратился директор одного из магазинов. Он сообщил, что днем работники обнаружили пропажу терминала сбора данных, который используется продавцами для маркировки и учета продукции. Нанесенный ущерб составил около 52 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили возможную причастность к краже 27-летнего местного жителя. Во время общения с полицейскими подозреваемый рассказал, что, находясь в магазине, заметил в одном из ящиков предмет, похожий на мобильный телефон, и решил его присвоить. Но только позже, когда внимательно рассмотрел "приобретение", понял, что рисковал зря. Из-за специфики применения оборудования его практически невозможно использовать в быту. Мужчина даже попытался вернуть украденное, рассказав сотрудникам полиции историю о случайной находке, но записи видеонаблюдения его версию опровергли.

За совершение кражи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, на время расследования которого мужчина находится на подписке о невыезде.