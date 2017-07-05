В Карелии мужчина забил поленом насмерть пожилого родственника

В Беломорском районе расследуется уголовное дело по факту жестокого убийства пенсионера, сообщает СУСК по Карелии.

По информации ведомства, 1 июля в одной из квартир поселка было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, к смерти мужчины причастен его 24-летний племянник, который уже имел проблемы с законом. Он проживал в одной квартире со своим дядей, не способным по состоянию здоровья самостоятельно передвигаться.

Накануне мужчины поссорились, и родственник избил дядю руками, а потом поленом. К смертельному исходу привела травма головы с множественными переломами лицевых костей.

В настоящее время подозреваемый задержан. По делу назначены экспертизы, проводятся следственные действия. Наказание за данное преступление предусмотрены в виде лишения свободы на срок до 15 лет.