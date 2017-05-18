18:40, 18 Мая 2017
В Карелии мужчина забил насмерть своего приятеля
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В Пряжинском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве своего знакомого, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, в ноябре 2016 года 41-летний житель деревни Маньга распивал спиртное вместе со своим знакомым. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый напал на гостя и жестоко избил его. От полученных травм потерпевший скончался.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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