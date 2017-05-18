В Карелии мужчина забил насмерть своего приятеля

В Пряжинском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве своего знакомого, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, в ноябре 2016 года 41-летний житель деревни Маньга распивал спиртное вместе со своим знакомым. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый напал на гостя и жестоко избил его. От полученных травм потерпевший скончался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.