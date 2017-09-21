17:40, 21 Сентября 2017
В Карелии мужчину избили ради мобильного телефона
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В Сортавале 34-летнего местного жителя избил 41-летний мужчина, с которым они вместе выпивали. Об этом сообщает МВД.
В полицию Сортавальского района обратился 34-летний местный житель. Он рассказал, что познакомился на улице с прохожим. Они вместе выпивали спиртное. В какой-то момент спутник повел себя агрессивно: ударил заявителя в лицо и живот и потребовал мобильный телефон. Завладев чужим имуществом, злоумышленник скрылся.
"Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого – ранее судимого за тяжкое преступление 41-летнего гражданина. Телефон был обнаружен у него же", - отметили в республиканском МВД
В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.
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