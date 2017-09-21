В Карелии мужчину избили ради мобильного телефона

В Сортавале 34-летнего местного жителя избил 41-летний мужчина, с которым они вместе выпивали. Об этом сообщает МВД.

В полицию Сортавальского района обратился 34-летний местный житель. Он рассказал, что познакомился на улице с прохожим. Они вместе выпивали спиртное. В какой-то момент спутник повел себя агрессивно: ударил заявителя в лицо и живот и потребовал мобильный телефон. Завладев чужим имуществом, злоумышленник скрылся.

"Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого – ранее судимого за тяжкое преступление 41-летнего гражданина. Телефон был обнаружен у него же", - отметили в республиканском МВД

В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.