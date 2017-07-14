В Карелии на господдержку села направят 411 миллионов рублей

Государственная поддержка сельского хозяйства в 2017 году ведется по 32 направлениям.

Законом Карелии "О бюджете Республики Карелия на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" на государственную поддержку села в текущем году предусмотрено направить 411 млн.рублей бюджетных средств- сообщает Министерство финансов Карелии.

При этом 159,9 млн.рублей поступают из федерального бюджета и 251,1 млн.рублей- из карельской казны.

Сколько денег уже перечислены и на что пойдут основные траты, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".