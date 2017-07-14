15:03, 14 Июля 2017
В Карелии на господдержку села направят 411 миллионов рублей
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Государственная поддержка сельского хозяйства в 2017 году ведется по 32 направлениям.
Законом Карелии "О бюджете Республики Карелия на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" на государственную поддержку села в текущем году предусмотрено направить 411 млн.рублей бюджетных средств- сообщает Министерство финансов Карелии.
При этом 159,9 млн.рублей поступают из федерального бюджета и 251,1 млн.рублей- из карельской казны.
Сколько денег уже перечислены и на что пойдут основные траты, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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