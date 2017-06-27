В Карелии наблюдается подъем в сфере автоперевозок

Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Карелии за пять месяцев вырос на 25,8%.

Грузооборот за 5 месяцев увеличился в 1,5 раза. В начале 2016 года показатели деятельности автотранспорта были отрицательными, пишут "Вести Карелии".

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