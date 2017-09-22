В Карелии начальник почты присвоила деньги инвалида и ветерана

Лоухский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшей начальницы местного почтового отделения, которая воровала деньги у ветерана и инвалида, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, с сентября по октябрь 2016 года начальник почтового отделения в одном из поселков Лоухского района подделала подписи в платежных поручениях от имени односельчанина – ветерана труда, и присвоила причитавшиеся ему социальные выплаты. Общая сумма хищений составила более 30 тысяч рублей.

Кроме того, в октябре 2016 года она подделала подпись в платежном поручении и похитила более 8 тысяч рублей, предназначавшихся в качестве пенсии инвалиду 1 группы.

Похищенными деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, в том числе потратила на погашение банковских кредитов.

Преступления были выявлены в ходе проведенных правоохранительными органами проверок по заявлениям потерпевших. До возбуждения уголовных дел трудовые отношения с обвиняемой были прекращены в связи с утратой доверия.

В ходе следствия женщина в полном объеме возместила причиненный потерпевшим ущерб и принесла им извинения.

За совершение каждого из указанных преступлений ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело передано в Лоухский районный суд для рассмотрения по существу.