В Карелии начался День единого приема граждан

Сегодня День единого приема граждан проходит в новом формате, сообщили в правительстве Карелии.

Сегодня единый день приема проходит в новом формате: врио главы Карелии принимает граждан в Лоухском (с 11.00 до 14.00) и Кемском (с 17.00 до 20.00) районах, а члены правительства и республиканские министры - в остальных районах республики.

В Петрозаводске в правительстве Карелии прием граждан ведет премьер-министр правительства республики Александр Чепик и заместители министров.

Вопросы, с которыми предварительно заявители записались к премьер-министру, касаются содействия развитию малого бизнеса в Петрозаводске, ремонта жилья, обеспечения инвалидов лекарствами и путевками на санаторно-курортное лечение; признания дома аварийным и др.

Напомним, День единого приема граждан будет сегодня проходить с 11.00 до 18.00 часов. Запись производилась на прошлой неделе, однако граждане, пришедшие без предварительной записи, будут приняты, так как прием проводится по принципу "до последнего заявителя".

Впервые День приема граждан был проведен в Карелии по инициативе врио главы Карелии Артура Парфенчикова 22 апреля 2017 года. Прием был организован в Петрозаводске, руководители органов исполнительной власти республики приняли около 500 человек.