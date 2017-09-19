В Карелии начался сбор средств на строительство часовни в память о трагедии на Сямозере
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В Карелии объявлен всенародный сбор средств на строительство часовни вблизи деревни Кудама на берегу Сямозера в память о 14 детях, погибших в июне 2016 года.
С инициативой возвести около установленного после трагедии Поклонного креста часовню выступили родители погибших детей.
Предложение поддержал избранный глава республики Артур Парфенчиков.
Оказать помощь в строительстве часовни можно, перечислив средства на следующие реквизиты:
Благотворительный фонд "Северный духовный путь" (185035, РФ, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, дом 10, 7 этаж, тел.: 8(8142) 76-20-23).
ИНН 1001327924, КПП 101101001, ОГРН 1171001007650
Карельское отделение №8628 ПАО "Сбербанк" Петрозаводск.
к/сч 30101810600000000673 БИК 048602673.
р/сч № 40703810825000000174.
В назначении платежа следует указать: "Благотворительное пожертвование на часовню в Сямозеро".
За перевод денежных средств взимается комиссия банка от 1% до 3%.
Для юридических лиц необходим договор пожертвования с Благотворительным фондом "Северный духовный путь".
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