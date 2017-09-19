В Карелии начался сбор средств на строительство часовни в память о трагедии на Сямозере

В Карелии объявлен всенародный сбор средств на строительство часовни вблизи деревни Кудама на берегу Сямозера в память о 14 детях, погибших в июне 2016 года.

С инициативой возвести около установленного после трагедии Поклонного креста часовню выступили родители погибших детей.

Предложение поддержал избранный глава республики Артур Парфенчиков.

Оказать помощь в строительстве часовни можно, перечислив средства на следующие реквизиты:

Благотворительный фонд "Северный духовный путь" (185035, РФ, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, дом 10, 7 этаж, тел.: 8(8142) 76-20-23).

ИНН 1001327924, КПП 101101001, ОГРН 1171001007650

Карельское отделение №8628 ПАО "Сбербанк" Петрозаводск.

к/сч 30101810600000000673 БИК 048602673.

р/сч № 40703810825000000174.

В назначении платежа следует указать: "Благотворительное пожертвование на часовню в Сямозеро".

За перевод денежных средств взимается комиссия банка от 1% до 3%.

Для юридических лиц необходим договор пожертвования с Благотворительным фондом "Северный духовный путь".