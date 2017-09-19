Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Общество
12:47, 19 Сентября 2017

В Карелии начался сбор средств на строительство часовни в память о трагедии на Сямозере

По теме

Администрация Петрозаводска продолжает освобождать городскую землю
19.09.17 14:21
Преподаватель из США Майкл Браянт проведет бесплатные открытые уроки
19.09.17 12:45
Парфенчиков интересуется у жителей Карелии: надо ли поощрять людей за участие в субботниках?
19.09.17 12:30
Все новости
Загрузка...

В Карелии объявлен всенародный сбор средств на строительство часовни вблизи деревни Кудама на берегу Сямозера в память о 14 детях, погибших в июне 2016 года.

С инициативой возвести около установленного после трагедии Поклонного креста часовню выступили родители погибших детей.

Предложение поддержал избранный глава республики Артур Парфенчиков.

Оказать помощь в строительстве часовни можно, перечислив средства на следующие реквизиты:

Благотворительный фонд "Северный духовный путь" (185035, РФ, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, дом 10, 7 этаж, тел.: 8(8142) 76-20-23).

ИНН 1001327924, КПП 101101001, ОГРН 1171001007650

Карельское отделение №8628 ПАО "Сбербанк" Петрозаводск.

к/сч 30101810600000000673 БИК 048602673.

р/сч № 40703810825000000174.

В назначении платежа следует указать: "Благотворительное пожертвование на часовню в Сямозеро".

За перевод денежных средств взимается комиссия банка от 1% до 3%.

Для юридических лиц необходим договор пожертвования с Благотворительным фондом "Северный духовный путь".

По теме

Администрация Петрозаводска продолжает освобождать городскую землю
19.09.17 14:21
Преподаватель из США Майкл Браянт проведет бесплатные открытые уроки
19.09.17 12:45
Парфенчиков интересуется у жителей Карелии: надо ли поощрять людей за участие в субботниках?
19.09.17 12:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2017-09-19 14:01:22
Противно.

Согласен User - многое противно!
Противно также деньги брать - от тех структур и лиц -
Где шито крыто , преступники покрыты там - и так противно это знать!

Да скинемся , Часовня будет чище - не будем осквернить ее !!!
Погибшие детишки будут видеть- преступники не дотянулись до нее!

Где смета, где видны затраты, хотелось бы увидеть невзначай.
Что деньги все дойдут до адресата и не рубля никто не будет воровать!
Газета может все узнает и доведет до нас, спасибо - это вклад ее.
Мы скинемся , я точно знаю, Еще пока живет в Народе сам Народ.



User
2017-09-19 13:01:58
"За перевод денежных средств взимается комиссия банка от 1% до 3%."

Сбербанк даже на благотворительных пожертвованиях нажиться не брезгует. Тьфу, противно!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2017, 19:40
Полина Гагарина и Баста опозорились на шоу "Голос"
12.09.2017, 17:03
Итоги выборов:  победителей больше, чем один
13.09.2017, 09:21
Суд без события преступления
18.09.2017, 09:32
ФОТО: Сотня женских прокладок украсила Mercedes в районе новостроек Петрозаводска
18.09.2017, 12:55
ВИДЕО: Стало известно, кто обклеил прокладками Mercedes в районе новостроек Петрозаводска
17.09.2017, 09:03
В Петрозаводске 18-летний водитель разбился на мосту

Аналитика

18.09.2017 13:15
Политкухня
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!" 17
В августе в Петрозаводске начал свою работу региональный штаб Алексея Навального, который намерен участвовать в президентской кампании-2018. Об этом разговор с Артёмом Корнышовым, координатором штаба политика в Карелии.
"КУРС на Варкауса". Курс на новую жизнь! 2
15.09.2017 14:30
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы 3
15.09.2017 12:35
Связь-Банк: государственное в тренде
14.09.2017 11:55
Суд без события преступления 8
13.09.2017 09:21
Вся аналитика

Чтиво

18.09.2017 15:47
Личное мнение
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 3
Главные события минувшей недели. Авторский взгляд журналиста Евгения Белянчикова.
Счастье быть шибздиком 1
13.09.2017 11:50
Могут ли не оштрафовать за нарушение Правил дорожного движения? 2
11.09.2017 10:16
Очень ждут фальсификаций 16
04.09.2017 17:13
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

Афиша

Сегодня в городе (10)
Оно
Напарник
Гоголь. Начало (18+)
Удача Логана
Про любовь. Только для взрослых
Твое имя
Малыш на драйве
Поет Сергей Плюснин
детям
Дозор джунглей
детям
В гостях у Элис
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»