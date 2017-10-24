В Карелии находившийся на лечении инвалид лишился жилья

Восстановить жилищные права инвалида помогла прокуратура Карелии, сообщил в республиканском ведомстве.

Прокуратура Кондопожского района провела проверку по жалобе инвалида на незаконное снятие его с регистрационного учета по месту жительства.

Установлено, что заявитель проживал в муниципальной квартире по договору социального найма. В ноябре 2013 года он был направлен для проведения курса лечения и реабилитации в психоневрологический интернат, после чего отдел УФМС Карелии в Кондопожском районе снял его с регистрационного учета по месту жительства на основании путевки в интернат и письма Центра социальной работы.

При этом инвалид своего письменного согласия на совершение указанного действия не давал. Оснований, по которым могло производиться снятие с регистрационного учета без его непосредственного участия, не имелось.

Чтобы продолжить получат пенсию после выписки из интерната, инвалид был вынужден встать на регистрационный учет в квартире своих родственников.

В связи с тем, что заявитель является инвалидом 2 группы по общему заболеванию и не может самостоятельно защищать свои права и законные интересы, прокуратура Кондопожского района обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании действий миграционного ведомства незаконными и возложении обязанности восстановить регистрацию инвалида по прежнему месту жительства.

Решением Кондопожского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены.