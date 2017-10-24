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Новости. Общество
13:55, 24 Октября 2017

В Карелии находившийся на лечении инвалид лишился жилья

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Восстановить жилищные права инвалида помогла прокуратура Карелии, сообщил в республиканском ведомстве.

Прокуратура Кондопожского района провела проверку по жалобе инвалида на незаконное снятие его с регистрационного учета по месту жительства.

Установлено, что заявитель проживал в муниципальной квартире по договору социального найма. В ноябре 2013 года он был направлен для проведения курса лечения и реабилитации в психоневрологический интернат, после чего отдел УФМС Карелии в Кондопожском районе снял его с регистрационного учета по месту жительства на основании путевки в интернат и письма Центра социальной работы.

При этом инвалид своего письменного согласия на совершение указанного действия не давал. Оснований, по которым могло производиться снятие с регистрационного учета без его непосредственного участия, не имелось.

Чтобы продолжить получат пенсию после выписки из интерната, инвалид был вынужден встать на регистрационный учет в квартире своих родственников.

В связи с тем, что заявитель является инвалидом 2 группы по общему заболеванию и не может самостоятельно защищать свои права и законные интересы, прокуратура Кондопожского района обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании действий миграционного ведомства незаконными и возложении обязанности восстановить регистрацию инвалида по прежнему месту жительства.
Решением Кондопожского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-24 14:25:24
Вы и не подозреваете сколько квартир отнимают от таких людей так называемые социальные работники.
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