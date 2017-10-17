В Карелии наказали чиновника, отправившего местному жителю "отписку" на его обращение

Суд оштрафовал заместителя главы администрации Пряжинского района за нарушение порядка рассмотрения граждан.

"Вопреки требованиям закона, согласно которым гражданин имеет право на получение мотивированного ответа в установленные законодательством сроки, ответ заявителю на обращение о нарушении жилищных прав, дан заместителем главы администрации района с нарушением установленного законом срока в виде сопроводительного письма, не содержащего ответов на поставленные вопросы", - рассказали в карельской прокуратуре.

На чиновника завели административное дело по ст.5.59 КоАП РФ.

"Мировым судьей судебного участка заместитель главы администрации района признана виновной в совершении административного правонарушения, назначен административный штраф в размере 5 тыс. рублей", - отметили в прокуратуре.

Решение пока не вступило в силу.