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Новости. Общество
12:11, 20 Октября 2017

В Карелии наказали родителей школьников, уличенных в экстремизме


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В 2017 году в Карелии зарегистрировано 21 преступление экстремистского характера, 20 из них раскрыты.

Об этом сообщает республиканское МВД.

"Среди раскрытых преступлений 10 связаны с размещением в сети Интернет экстремистских материалов и призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Еще три касаются размещения в сети Интернет материалов с призывами к террористической деятельности, склонением к участию в незаконном вооруженном формировании, и одно связано с нанесением оскверняющей надписи по мотивам националистической ненависти в подъезде дома в Кеми", - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается также, что с начала года сотрудники Центра по противодействию экстремизма выявили 12 административных правонарушений по линии "экстремизм".

"Более половины случаев привлечения лиц к административной ответственности вызваны их причастностью к пропаганде либо публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики. Остальные правонарушения были связаны с производством и распространением экстремистских материалов, а так же нарушением законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях", - рассказали в МВД.

К административной ответственности привлечены 11 человек: жители Петрозаводска, Сегежи, Кеми, Сортавалы и Медвежьегорска.

"В каждом из указанных случаев в качестве меры наказания правонарушителям суд назначал штраф. Также штраф был наложен и на родителей двух несовершеннолетних учащихся средних общеобразовательных школ, совершивших указанные правонарушения", - отметили в ведомстве.

В целом специалисты оценивают ситуацию с экстремистскими проявлениями в республике как "достаточно стабильную и контролируемую".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-20 12:16:56
Займитесь хотя бы курением школьников на улице. Для начала.
Гость
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