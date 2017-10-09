09:51, 09 Октября 2017
В Карелии нарушались права инвалидов во время перевозок на остров Кижи
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Карельская транспортная прокуратура потребовала приняты меры к устранению нарушений в сфере защиты прав инвалидов .
Карельской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения прав инвалидов на водном транспорте. Прокуратура проверила деятельность организаций ООО "Транспортная компания "Кижское ожерелье" и ООО "Рыбинские пассажирские перевозки", сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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