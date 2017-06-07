12:19, 07 Июня 2017
В Карелии население платит за услуги ЖКХ хуже, чем в среднем по России
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Долги населения Карелии за услуги ЖКХ и электроэнергию в 2017 году достигли 1,4 млрд рублей.
Об этом сообщил сегодня на заседании правительства министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Матвиец.
По его словам, общий объем задолженности потребителей, включая юридические лица, составляет 3,1 млрд рублей, то есть на долю населения приходится 43% от общей суммы, ПИШУТ "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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