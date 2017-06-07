В Карелии назвали лучших владельцев личных подсобных хозяйств

Где живут лучшие карельские фермеры?

В министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия подвели итоги конкурса на звание "Лучший владелец личного подсобного хозяйства" по итогам работы за 2016 год.

На конкурс было представлено 15 пакетов документов от жителей, ведущих личные подсобные хозяйства в Муезерском, Олонецком, Прионежском, Медвежьегорском, Беломорском, Питкярантском, Пряжинском и Пудожском муниципальных районах.

По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия определила победителей в шести номинациях: "Лучший владелец личного подсобного хозяйства по производству молока", "Лучший владелец личного подсобного хозяйства по производству мяса", "Лучший владелец личного подсобного хозяйства по производству растениеводческой продукции (картофеля, овощей)", а также в номинациях для ветеранов: "Лучшее ветеранское личное подсобное хозяйство по производству молока"; "Лучшее ветеранское личное подсобное хозяйство по производству мяса сельскохозяйственных животных"; "Лучшее ветеранское личное подсобное хозяйство по производству растениеводческой продукции (картофеля, овощей)".

Призовые места заняли Людмила Юсупова из Питкярантского района, Ирина Лазан из Прионежского района, Михаил Русаков из Муезерского района, Александр Минин, Виктор Дмитриев, Елена Пашкова из Олонецкого района. Среди ветеранов победителями стали Валентина Новоявчева из Пряжинского района, Анатолий Ерофеенко из Пудожского района, Людмила Ветрова из Муезерского района.

Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями.