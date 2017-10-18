В Карелии не готовы к зиме две котельные

К началу отопительного сезона в республике оказались не готовы две котельные в районах республики.

В Карелии растоплены все котельные, кроме двух. Одна из неработающих котельных находится в Пудоже, другая - в селе Видлица Олонецкого района.

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