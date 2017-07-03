В Карелии не хватает материала для восстановления лесов

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской отметил неисполнение рядом регионов планов по лесовосстановлению, сообщает Первый лесопромышленный портал.

"Эффективное лесовосстановление является одной из ключевых задач. В преддверии 2017 года были дан соответствующая установка и губернаторы обещали взять этот вопрос под особый контроль. Погодные условия не могут быть оправданием, показатели зависят, в первую очередь, от качества планирования и организации работ", - сказал Донской.

По данным на 30 июня лесовосстановительные работы выполнены только на 23% от планового объема, на площади 220 тыс. га.

В 19 субъектах Российской Федерации выполнение составляет менее 80% от годового плана. В ряде регионов - меньше 50% от плана: в Республике Тыва - 43%, в Хабаровском крае - 45%, в Приморском крае - 46%, в Краснодарском крае - 46%, в Республике Дагестан - 48%. Менее 40% от годового плана выполнено в Мурманской области.

Более 10 субъектов РФ ежегодно испытывают недостаток в стандартном посадочном материале (республики Карелия и Калмыкия, Приморский край, Архангельская, Московская, Свердловская, Рязанская, Костромская, Ярославская, Новгородская, Волгоградская, Челябинская области и другие).

Заместитель министра природных ресурсов и экологии - руководитель Рослесхоза Иван Валентик предложил исключить возможность перехода на интенсивную модель лесопользования, не обеспечив развитие лесных питомников, которые бы полностью обеспечивали потребности региона в лесовосстановлении.