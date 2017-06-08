В Карелии ночью пьяный мужчина на тракторе сбил женщину

На ферме в Олонецком районе Карелии трактор наехал на женщину, сообщает УГИБДД по Карелии.

Сегодня в 2.15 в деревне Татчелица на территории фермы водитель без прав на управления сел в трактор и при движении задним ходом сбил 38-летнюю женщину.

Пострадавшей назначено стационарное лечение. Водитель трактора находился в состоянии опьянения.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.