17:00, 27 Мая 2017
В Карелии ночью подморозит до -7 градусов
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Морозы прогнозируются в ночь на 28 мая на севере Карелии.
По данным Гидрометцентра республики, в районах Карелии в воскресенье ожидается переменная облачность. Днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер ночью слабый, днем южных направлений умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха ночь +2,-3 градусов, местами, преимущественно по северным районам, до -7.
Днем воздух прогреется до +7, +12, по южным районам местами до +16.
В Петрозаводске переменная облачность. Днем небольшой дождь.
Ветер ночью слабый, днем южных направлений умеренный.
Температуру ночью +1, -1, днем от 9 до 11 градусов тепла.
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