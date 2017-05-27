В Карелии ночью подморозит до -7 градусов

Морозы прогнозируются в ночь на 28 мая на севере Карелии.

По данным Гидрометцентра республики, в районах Карелии в воскресенье ожидается переменная облачность. Днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер ночью слабый, днем южных направлений умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночь +2,-3 градусов, местами, преимущественно по северным районам, до -7.

Днем воздух прогреется до +7, +12, по южным районам местами до +16.

В Петрозаводске переменная облачность. Днем небольшой дождь.

Ветер ночью слабый, днем южных направлений умеренный.

Температуру ночью +1, -1, днем от 9 до 11 градусов тепла.