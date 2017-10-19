10:29, 19 Октября 2017
В Карелии обезопасили линии электропередачи от падающих деревьев
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ФСК ЕЭС сообщила о завершении работ по расчистке 6,7 тыс. гектаров просек линий электропередачи от угрожающих падением деревьев на территории Северо-Запада.
Работы проводились на 89 ЛЭП Северо-Запада в Республике Карелия, Новгородской, Псковской и Ленинградской областях. В результате вырублено 4,3 тыс. деревьев.
Вот здесь – подробнее.
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