В Карелии обезопасили линии электропередачи от падающих деревьев

ФСК ЕЭС сообщила о завершении работ по расчистке 6,7 тыс. гектаров просек линий электропередачи от угрожающих падением деревьев на территории Северо-Запада.

Работы проводились на 89 ЛЭП Северо-Запада в Республике Карелия, Новгородской, Псковской и Ленинградской областях. В результате вырублено 4,3 тыс. деревьев.

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