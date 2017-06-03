Новости. Общество
14:36, 03 Июня 2017

В Карелии общественность требует "справедливости" при рассмотрении дела Дмитриева

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В сети появилось обращение российской общественности с требованием соблюдения закона и справедливости в деле карельского историка и правозащитника Юрия Дмитриева.

"Требуем восстановить законность и справедливость в деле карельского историка и правозащитника Юрия Дмитриева, патриота России, посвятившего свою жизнь восстановлению памяти о жертвах политических репрессий, основателя мемориальных комплексов общероссийского значения "Сандармох", "Красный бор", мемориального кладбища на Секирной горе, составителя Книг Памяти", - говорится в сообщении.

Авторы петиции также требуют, провести   объективное и справедливое разбирательство дела Дмитриева.    Восстановить право обвиняемого и его защиты на независимую и профессиональную экспертизу фотоматериалов.

В петиции сообщается, что дело против Дмитриева возбуждено по надуманному и абсурдному поводу и является результатом политической провокации или прямого заказа, чудовищной самодеятельности ряда должностных лиц в Карелии.

Уточняется,  что основанием для обвинений стали девять фотографий приемной дочери Дмитриева, вырванные из общего контекста более чем сотни семейных фотографий, а также нерабочие фрагменты огнестрельного оружия, найденные Дмитриевым в ходе поисковой работы.

Эксперты из малоизвестной негосударственной организации, к которым обратились петрозаводские следователи, признали  фотографии порнографическими материалами.

Экспертиза была произведена с грубейшими нарушениями закона. Дмитриев и его адвокат не были ознакомлены с постановлением о проведении экспертизы, они были лишены возможности предложить экспертную организацию и задать свои вопросы экспертам. Следствие без всяких оснований отказало адвокату в предоставлении оригиналов фотографий, чем было нарушено законное право защиты получить мнение специалистов об этих фотографиях.

Состав экспертной комиссии, оценившей фотоснимки по заказу следователя, вызывает сомнения в объективности проведенной экспертизы.  В комиссию вошли математик, педиатр и историк искусства, но не было ни одного сексолога, ни одного детского или подросткового психолога, ни одного специалиста по фотографии.

Петицию на данный момент подписали более 10,5 тысяч человек.

Напомним, 1 июня в Петрозаводске начался суд над Юрием Дмитриевым. Ему предъявлено обвинение по ряду уголовных статей, в том числе – по статье об изготовлении детской порнографии. Сам Дмитриев виновным себя не признает. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2017-06-03 15:46:14
Наследники Сталина
Безмолвствовал мрамор. Безмолвно мерцало стекло.
Безмолвно стоял караул, на ветру бронзовея.
А гроб чуть дымился. Дыханье из гроба текло,
когда выносили его из дверей мавзолея.
Хотел он запомнить всех тех, кто его выносил -
рязанских и курских молоденьких новобранцев,
чтоб как-нибудь после набраться для вылазки сил,
и встать из земли, и до них, неразумных, добраться.
Он что-то задумал. Он лишь отдохнуть прикорнул.
И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою:
удвоить, утроить у этой стены караул,
чтоб Сталин не встал и со Сталиным - прошлое.
Мы сеяли честно. Мы честно варили металл,
и честно шагали мы, строясь в солдатские цепи.
А он нас боялся. Он, верящий в цель, не считал,
что средства должны быть достойны величия цели.
Он был дальновиден. В законах борьбы умудрён,
наследников многих на шаре земном он оставил.
Мне чудится, будто поставлен в гробу телефон.
Кому-то опять сообщает свои указания Сталин.
Куда ещё тянется провод из гроба того?
Нет, Сталин не сдался. Считает он смерть поправимостью.
Мы вынесли из мавзолея его.
Но как из наследников Сталина Сталина вынести?
Иные наследники розы в отставке стригут,
а втайне считают, что временна эта отставка.
Иные и Сталина даже ругают с трибун,
а сами ночами тоскуют о времени старом.
Наследников Сталина, видно, сегодня не зря
хватают инфаркты. Им, бывшим когда-то опорами,
не нравится время, в котором пусты лагеря,
а залы, где слушают люди стихи, переполнены.
Велела не быть успокоенным Родина мне.
Пусть мне говорят: «Успокойся...» — спокойным я быть не сумею.
Покуда наследники Сталина живы ещё на земле,
мне будет казаться, что Сталин ещё в мавзолее.
Е. Евтушенко.
новый
2017-06-03 15:03:18
Пора с ним заканчивать. Пять лет строгача, не меньше. Извращенцы, тем более ранее судимые за тяжкие телесные повреждения, должны быть изолированы от общества.
Гарик
2017-06-03 14:57:57
Что у нас общественность такая "активная", то Биг Бенд сносят , То памятник Сталину ставят ,то Церковь восстанавливают ,то по их обращению отопление отключают. Хоть увидеть бы их в реальной жизни. Только живем хреново ,хуже всех и власть ,депутатов нормальных подобрать себе не можем.
Гость
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