В Карелии общественность требует "справедливости" при рассмотрении дела Дмитриева

В сети появилось обращение российской общественности с требованием соблюдения закона и справедливости в деле карельского историка и правозащитника Юрия Дмитриева.

"Требуем восстановить законность и справедливость в деле карельского историка и правозащитника Юрия Дмитриева, патриота России, посвятившего свою жизнь восстановлению памяти о жертвах политических репрессий, основателя мемориальных комплексов общероссийского значения "Сандармох", "Красный бор", мемориального кладбища на Секирной горе, составителя Книг Памяти", - говорится в сообщении.

Авторы петиции также требуют, провести объективное и справедливое разбирательство дела Дмитриева. Восстановить право обвиняемого и его защиты на независимую и профессиональную экспертизу фотоматериалов.

В петиции сообщается, что дело против Дмитриева возбуждено по надуманному и абсурдному поводу и является результатом политической провокации или прямого заказа, чудовищной самодеятельности ряда должностных лиц в Карелии.

Уточняется, что основанием для обвинений стали девять фотографий приемной дочери Дмитриева, вырванные из общего контекста более чем сотни семейных фотографий, а также нерабочие фрагменты огнестрельного оружия, найденные Дмитриевым в ходе поисковой работы.

Эксперты из малоизвестной негосударственной организации, к которым обратились петрозаводские следователи, признали фотографии порнографическими материалами.

Экспертиза была произведена с грубейшими нарушениями закона. Дмитриев и его адвокат не были ознакомлены с постановлением о проведении экспертизы, они были лишены возможности предложить экспертную организацию и задать свои вопросы экспертам. Следствие без всяких оснований отказало адвокату в предоставлении оригиналов фотографий, чем было нарушено законное право защиты получить мнение специалистов об этих фотографиях.

Состав экспертной комиссии, оценившей фотоснимки по заказу следователя, вызывает сомнения в объективности проведенной экспертизы. В комиссию вошли математик, педиатр и историк искусства, но не было ни одного сексолога, ни одного детского или подросткового психолога, ни одного специалиста по фотографии.

Петицию на данный момент подписали более 10,5 тысяч человек.

Напомним, 1 июня в Петрозаводске начался суд над Юрием Дмитриевым. Ему предъявлено обвинение по ряду уголовных статей, в том числе – по статье об изготовлении детской порнографии. Сам Дмитриев виновным себя не признает. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.