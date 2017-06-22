13:08, 22 Июня 2017
В Карелии опять сожгли цветы
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Зараженные гвоздики уничтожены, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.
Специалисты в области карантина растений Управления Россельхознадзора Карелии провели досмотр подкарантинной продукции и обнаружили западный цветочный (калифорнийский) трипс на кустовых гвоздиках.
Экспертиза, проведенная Карельским филиалом ФГБУ "ВНИИКР", подтвердила наличие одного из опаснейших карантинных вредителей растений закрытого грунта.
В результате срезанные цветы – гвоздика кустовая в количестве 196 штук были сожжены.
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