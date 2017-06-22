В Карелии опять сожгли цветы

Зараженные гвоздики уничтожены, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Специалисты в области карантина растений Управления Россельхознадзора Карелии провели досмотр подкарантинной продукции и обнаружили западный цветочный (калифорнийский) трипс на кустовых гвоздиках.

Экспертиза, проведенная Карельским филиалом ФГБУ "ВНИИКР", подтвердила наличие одного из опаснейших карантинных вредителей растений закрытого грунта.

В результате срезанные цветы – гвоздика кустовая в количестве 196 штук были сожжены.