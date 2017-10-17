В Карелии определили победителя регионального этапа конкурса "Народный участковый"

Им стал сотрудник полиции из района республики.

Более 500 голосов по итогам интернет-голосования во втором региональном этапе конкурса МВД России "Народный участковый" набрал участковый уполномоченный из Кемского района Вадим Расюкевич.

Вадим Расюкевич – старший лейтенант полиции, служит в ОВД уже 9 лет, имеет высшее образование, женат. За время службы 12 раз поощрялся руководством. Обслуживает административный участок №7, на котором проживает 2 400 человек. Территориально участок включает в себя поселок Рабочеостровск, часть домов поселка Баб-Губа, станцию Мягрека. За 8 месяцев нынешнего года из 9 совершенных на этом участке преступлений раскрыто 6.

Теперь Вадиму предстоит пройти третий этап конкурса, который будет реализован через онлайн-голосование на сайте ИД "Комсомольская Правда", где в специальном разделе будет размещена подробная информация о каждом претенденте. В период с 1 по 10 ноября текущего года каждый пользователь социальных сетей сможет поддержать понравившегося участкового – представителя своего региона.