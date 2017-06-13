В Карелии организаторы наркопритона получили "условку"

Суд определил наказание дву жителям Олонца, которые содержали накопритон, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Олонецкого района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух ранее не судимых 24-летних жителей Олонца, уличенных в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Олонецкий районный суд признал одного из них виновным в пособничестве в незаконном приобретении без цели сбыта психотропных веществ в значительном размере, незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, а также в систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ.

Действия второго квалифицированы как незаконный сбыт наркотических средств и незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Установлено, что первый подсудимый в феврале 2016 года помог своему знакомому приобрести амфетамин, а в сентябре 2016 года незаконно хранил у себя дома гашиш, массой не менее 13,261 грамма.

Кроме того, с июня по сентябрь 2016 года он систематически (от 3 до 20 раз), предоставлял знакомым свою квартиру для потребления гашиша и амфетамина. При этом содержатель наркопритона ограничивал доступ посторонних лиц в жилое помещение, создавал условия для безопасного и комфортного потребления наркотиков и психотропных веществ, а также обеспечивал приятелей приспособлениями для их потребления.

Второй подсудимый в августе 2016 года сбыл своему знакомому гашиш массой не менее 1,905 грамма, а также совместно с содержателем притона в сентябре 2016 года незаконно хранил по месту жительства последнего гашиш массой не менее 13,261 грамма.

Виновные приговорены соответственно к 3 и 4 годам лишения свободы условно. На период испытательного срока суд возложил на них ряд обязанностей, в том числе обязанность начать лечение от наркомании не позднее одного месяца со дня вступления приговора в законную силу.

При назначении наказания суд учел, что подсудимые впервые привлекаются уголовной ответственности, в содеянном раскаялись, а также способствовали изобличению иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств на территории Олонецкого района.