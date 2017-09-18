В Карелии оштрафовали мужчину, который пошел охотиться на птиц с очень большим патроном

Житель Карелии, нарушивший правила охоты, привлечен к административной ответственности, сообщили в транспортной полиции Карелии.

Нарушение выявлено на Ладожском озере в ходе очередного рейда. В Сортавальском районе сотрудники транспортной полиции установили факт нарушения правил охоты 54-летним местным жителем.

Мужчина, имея разрешение только на добычу пернатой дичи, хранил при себе в моторной лодке патрон 12 калибра.

По закону при осуществлении охоты запрещается применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь, снаряженную дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями.

По данному факту сотрудниками транспортной полиции в отношении браконьера составлен административный протокол за нарушение Правил охоты.

Сотрудники транспортной полиции призывают любителей охоты быть сознательными и не переступать установленные нормативы и порядки. Напомним, что за совершение подобных правонарушений нерадивым гражданам грозит штраф или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.