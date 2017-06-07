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18:00, 07 Июня 2017
фото: http://fw-daily.com

В Карелии оштрафовали семью, приютившую родственницу из Эстонии

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В Суоярвском районе полицейские выявили гражданку Эстонии, которая приехала в Карелию к родственникам, хотя в ее документах значилась деловая цель поездки.

"В поселке Вешкелица сотрудниками полиции выявлена гражданка Эстонии, которая по документам находилась на территории Карелии с деловой целью въезда, однако фактически пребывала у своих родственников с частной поездкой", - сообщили в региональном МВД.

Нарушительницу привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ, и теперь ей предстоит заплатить штраф – 2 тысячи рублей.

Кроме того, на 2 тысяч рублей оштрафованы карельские родственники иностранки.  

"За предоставление жилого помещения иностранному гражданину, находящемуся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка, принимающая сторона также привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 18.9 КоАП РФ", - отметили в МВД, добавив, что сейчас также проводятся проверочные мероприятия в отношении приглашающей организации.

В министерстве также сообщили о выявлении в республике трех случаев фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении.

"В управления МВД России по Петрозаводску по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ", - заключили в ведомстве.

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