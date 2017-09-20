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Новости. Общество
15:04, 20 Сентября 2017

В Карелии осужденные развлекаются и развиваются

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С помощью популярной игры они выявляют свои сильные качества.

В Федеральном казенном лечебно-профилактическом учреждении "Республиканская больница №2 УФСИН по РК" психолог провел социально-психологическую игру "Монополия".

В психологии применяется огромное количество самых разных методов и практик, направленных на формирование и развитие личностных качеств. Одна из них – социально-психологические игры.

"Монополия" - одна из самых известных в мире настольных игр. Жанр игры - экономическая стратегия. Суть игры заключается в том, чтобы добиться экономической стабильности для себя и банкротства для других игроков, используя стартовый капитал. Игра формирует культуру общения, благодаря тесному взаимодействию участников друг с другом. Также в процессе игры развиваются задатки предпринимательства и финансовой грамотности, совершенствуются математические знания, логическое и стратегическое мышление, чувство тактики. "Монополия" тренирует память, развивает внимание, а также раскрывает лидерские задатки, самостоятельность, ответственность и стремление человека самому быть хозяином своей жизни. В дополнение к этому, вырабатываются такие качества, как терпение, усидчивость, спокойствие и умение ждать.

С помощью игр осужденные развивают свои сильные качества и работают над слабыми, что повышает их эффективность и результативность, делает взаимодействие с окружающим миром и самими собой более глубоким и гармоничным.

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Комментарии

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stranger
2017-09-20 16:01:22
Фото удачное. Сменить арестантские робы на клифты от BRIONI получишь заседание комитета гос. Думы по бюджету, те же пацаны.
Гарик
2017-09-20 16:33:12
stranger, Да и в зак.собрании ,в аналогичные парни в Комитете по бюджету подошли бы ))
новый
2017-09-20 15:36:42
С Нелидовым пусть сыграют. Он как раз там.
Гарик
2017-09-20 15:33:32
Чот каждый день про зоны пишут. Может посадят кого то??? Чот давно тихо у нас ))
новый
2017-09-20 15:28:20
Не испытывают нужды в хлебе, картошке, сливочном масле и молоке. Всё что нажито непосильным трудом на лесосеке. Имеют право на отдых.
циник
2017-09-20 15:23:57
Найди на фото Улюкаева. Дебилы, мля.
mentor
2017-09-20 15:16:52
Это что? На правах рекламы?
Andrey+
2017-09-20 15:27:00
...похоже за свинину и детские кроватки кто-то расплатился "монополией".
Гость
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