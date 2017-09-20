В Карелии осужденные развлекаются и развиваются

С помощью популярной игры они выявляют свои сильные качества.

В Федеральном казенном лечебно-профилактическом учреждении "Республиканская больница №2 УФСИН по РК" психолог провел социально-психологическую игру "Монополия".

В психологии применяется огромное количество самых разных методов и практик, направленных на формирование и развитие личностных качеств. Одна из них – социально-психологические игры.

"Монополия" - одна из самых известных в мире настольных игр. Жанр игры - экономическая стратегия. Суть игры заключается в том, чтобы добиться экономической стабильности для себя и банкротства для других игроков, используя стартовый капитал. Игра формирует культуру общения, благодаря тесному взаимодействию участников друг с другом. Также в процессе игры развиваются задатки предпринимательства и финансовой грамотности, совершенствуются математические знания, логическое и стратегическое мышление, чувство тактики. "Монополия" тренирует память, развивает внимание, а также раскрывает лидерские задатки, самостоятельность, ответственность и стремление человека самому быть хозяином своей жизни. В дополнение к этому, вырабатываются такие качества, как терпение, усидчивость, спокойствие и умение ждать.

С помощью игр осужденные развивают свои сильные качества и работают над слабыми, что повышает их эффективность и результативность, делает взаимодействие с окружающим миром и самими собой более глубоким и гармоничным.