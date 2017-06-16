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06:40, 16 Июня 2017

В Карелии отменены конкурсы по проектированию мостов более чем на 20 млн рублей

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Антимонопольная служба Карелии отменило ряд конкурсов регионального управления автомобильными дорогами, руководители которого арестованы по обвинению в получении взяток, сообщает ведомство.

В июне комиссия УФАС рассмотрела ряд жалоб участников открытых конкурсов на действия Управтодора Карелии и признала их обоснованными.

В частности, жалобы были на конкурс по разработке документации по планировке территории, выполнении инженерных изысканий и подготовке проектной документации ПСД моста через речку Чирка-Кемь автомобильной дороги Муезерский-Гимолы-Поросозеро с начальной ценой контракта 9,2 млн рублей;

Также были жалобы конкурс для выполнения работ по разработке документации для строительства моста через речку Волома на той же дороги с начальной ценой контракта 6,9 млн рублей.

Третья жалоба касается конкурса на разработку ПСД для строительства моста через речку Журавлева на автомобильной дороге Суоярви-Юстозеро-(через Поросозеро) – Медвежьегорск с начальной ценой контракта чуть более 5 млн рублей

"В действиях Управления установлены нарушения требований закона о контрактной системе, выразившееся в указании в конкурсной документации не действующего ГОСТа", - отмечается в сообщении УФАС.

Комиссия УФАС выдала обязательные для исполнения предписания об отмене конкурсов.

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