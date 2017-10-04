16:24, 04 Октября 2017
В Карелии отметят 100-летие футбола
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В рамках этой юбилейной даты 7 октября в Петрозаводске пройдет множество футбольных событий.
В октябре 2017 года республика отмечает 100-летие карельского футбола. По этому случаю в ближайшую субботу на стадионе "Спартак" в 9.45 состоится финал Кубка Республики Карелия по футболу, на котором встретятся команды ФК "Триумф" - ФК "Энергогарант".
В 12.00 здесь же начнется VII турнир по футболу памяти арбитра FIFA Владимира Петтая. Участниками соревнований станут "Судьи РФПЛ" (Москва), команда Пудожа и команды Петрозаводска: "Спартак", "Университет", "Орбита" и "Судьи". Торжественное открытие турнира состоится в 12.30, закрытие и награждение – в 14.45.
В 15.00 на "Спартаке" стартует Межрегиональный турнир ветеранов футбола старше 55 лет.
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