В Карелии отметят Летний Новый год

Чем удивит традиционный сельский фестиваль юмора в Киндасово?

Стало известно, что 25 июня в деревне Киндасово в Пряжинском районе вместе с сельским фестивалем юмора будут отмечать Летний Новый год.

Международный сельский фестиваль юмора в Киндасово – "визитная карточка" Карелии. В этом году фестиваль пройдет уже в 32 раз. Герои киндасовского праздника взяты из известного в Карелии сборника баек "Были-небылицы". Ежегодно на праздник собираются весельчаки и юмористы из разных уголков Карелии, России и зарубежных стран. Из-за небывало холодного лета темой киндасовских забав в этот раз будет Летний Новый год.

Главный гость и командир праздника - карельский Дед Мороз Талви Укко, резиденция которого также находится в Пряжинском районе, в поселке Чална. В гости к нему приедут сказочные и былинные герои из разных уголков необъятной России: главный российский Дед Мороз из Великого Устюга, Кыш-Бабай из Казани, морозец Паккайне из Олонца, Снегурочка Костромская, Сударыня Белозерская, Золотая Рыбка из села Большое Болдино Нижегородской области, а также Алеша Попович, Царь Берендей, Государыня Масленица, Водяной и Василиса Премудрая, Питерские эрмиты и другие. На летнем празднике будет все, как и в настоящий Новый год: бой курантов, поздравление президента, концертные программы.

- Это будет настоящий праздник для всей семьи, праздник, который первый раз за всю историю соберет сказочных героев в Республике Карелия, - сказал начальник отдела культуры администрации Пряжинского национального муниципального района Денис Титков.

В концертной "новогодней" программе примут участие финалисты Всероссийского конкурса-фестиваля эпических культур из 9 регионов страны. Среди них - профессиональные и самодеятельные артисты: театры пластики и фольклора, танцевальные коллективы, певцы, сказители, музыканты.

На зеленых лужайках Киндасова раскинет шатры "Ремесленный рай". Мастеров-ремесленников, желающих представить свои работы, организаторы просят заранее зарегистрироваться (тел. 8 911 405 10 83 - Юлия).

В этом году количество билетов на праздник ограничено. Их можно приобрести в этнокультурном центре поселка Пряжа (тел. 3-11-71 – Светлана Хребтова, директор). Информация о фестивале юмора: https://vk.com/kindascity

Сайт администрации Пряжинского национального муниципального района pryazha.karelia.info.