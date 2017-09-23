17:09, 23 Сентября 2017
В Карелии ожидаются ночные заморозки
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В воскресенье, 24 сентября, в Карелии ожидаются переменная облачность, туман и заморозки.
По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики будет наблюдаться переменная облачность.
Ночью и утром местами небольшой дождь, в отдельных районах туман. В ночные часы в воздухе и на почве местами заморозки.
Ветер юго-западный, западный; на юге- юго-восточный, восточный. Ветер ночью слабый, днем умеренный
Температура воздуха ночью- +3, +8 градусов; местами до -1, -3 градусов. Днем: +11, +16 градусов, на севере местами +8,+10 градусов.
В Петрозаводске - переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром возможен туман.
Ветер ночью южный, днем- юго-восточный, восточный, слабый.
Температура воздуха ночью- +2, +4 градусов; днем- +13, +15 градусов.
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