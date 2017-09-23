В Карелии ожидаются ночные заморозки

В воскресенье, 24 сентября, в Карелии ожидаются переменная облачность, туман и заморозки.

По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики будет наблюдаться переменная облачность.

Ночью и утром местами небольшой дождь, в отдельных районах туман. В ночные часы в воздухе и на почве местами заморозки.

Ветер юго-западный, западный; на юге- юго-восточный, восточный. Ветер ночью слабый, днем умеренный

Температура воздуха ночью- +3, +8 градусов; местами до -1, -3 градусов. Днем: +11, +16 градусов, на севере местами +8,+10 градусов.

В Петрозаводске - переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром возможен туман.

Ветер ночью южный, днем- юго-восточный, восточный, слабый.

Температура воздуха ночью- +2, +4 градусов; днем- +13, +15 градусов.