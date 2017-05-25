В Карелии пассажирские автобусы могут водить психически нездоровые водители

Компания-перевозчик допускала к работе водителей без психиатрического освидетельствования, сообщили в Госинспекции труда Карелии.

Государственная инспекция труда в Карелии провела проверку в ООО Транспортная компания "Паллада".

В ходе проверки был выявлен факт непроведения обязательного психиатрического освидетельствования водителей организации, что является нарушением требований Трудового кодекса РФ.

Также работодатель не обеспечил приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, в соответствии с установленными нормами, что является нарушением требований Трудового кодекса РФ.

Для устранения выявленных нарушений трудового законодательства работодателю выдано предписание, требующее отстранить водителей от управления транспортных средств до проведения обязательных психиатрических освидетельствований, обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение законодательства о труде.