Новости. Общество
10:33, 25 Мая 2017

В Карелии пассажирские автобусы могут водить психически нездоровые водители

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Компания-перевозчик допускала к работе водителей без психиатрического освидетельствования, сообщили в Госинспекции труда Карелии.

Государственная инспекция труда в Карелии провела проверку в ООО Транспортная компания "Паллада".

В ходе проверки был выявлен факт непроведения обязательного психиатрического освидетельствования водителей организации, что является нарушением требований Трудового кодекса РФ.

Также работодатель не обеспечил приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, в соответствии с установленными нормами, что является нарушением требований Трудового кодекса РФ.

Для устранения выявленных нарушений трудового законодательства работодателю выдано предписание, требующее отстранить водителей от управления транспортных средств до проведения обязательных психиатрических освидетельствований, обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение законодательства о труде.

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Комментарии

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ненец
2017-05-25 12:26:17
Проблема яйца выеденного не стоит. Решается на "раз"! И навсегда.
sherhan2
2017-05-25 11:38:09
Не административка за такое должна быть,а по Ук ст.293,за халатность.
sherhan2
2017-05-25 11:35:07
Беспредел на беспределе.Головой начинают думать только тогда,когда случится трагедия либо Президент жёстко выскажется.Не-++
Варвара
2017-05-25 11:13:01
User, один У... сказал- тьфу на вас, так шо ми хотели?вот и ходите пешком свежий воздух однако
User
2017-05-25 10:48:21
Что в Петрозаводске творится с перевозками? Мои родители до Пиньгубы доехать не могут нормально. Через мост в Заозерье теперь не возят, старикам приходится от моста в гору пешком на 4-ку топать. Автобус то загорится, то сломается! За рулем не говорящие по-русски водятлы! Это что за беспредел "крепкие хозяйственники" устроили?!
Гарик
2017-05-25 10:42:57
Если больше половины водителей без оформления работают .Тогда кого же инспекция и проверяла???)
Гость
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