В Карелии пассажиры остановили автобус, заподозрив, что водитель под кайфом
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Пассажирам автобуса "Петрозаводск-Санкт-Петербург" не понравилось поведение водителя, и они вызвали сотрудников ГИБДД. Подробности инцидента рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
В минувший четверг 21 сентября в 13.00 из Петрозаводска в Санкт-Петербург выехал рейсовый пассажирский автобус.
В пути пассажирам не понравилось, как водитель ведет автобус, и они решили, что он находится в состоянии наркотического опьянения, и вызвали ГИБДД.
Наряд ГИБДД Карелии прибыл в Пряжу и проверил водителя на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Проверка показала, что водитель трезв и здоров.
Но, как сообщили в ГИБДД, проверка технического состояния автобуса показала, что он неисправен.
В результате было принято решение пересадить пассажиров на другой автобус.
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