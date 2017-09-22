В Карелии пассажиры остановили автобус, заподозрив, что водитель под кайфом

Пассажирам автобуса "Петрозаводск-Санкт-Петербург" не понравилось поведение водителя, и они вызвали сотрудников ГИБДД. Подробности инцидента рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший четверг 21 сентября в 13.00 из Петрозаводска в Санкт-Петербург выехал рейсовый пассажирский автобус.

В пути пассажирам не понравилось, как водитель ведет автобус, и они решили, что он находится в состоянии наркотического опьянения, и вызвали ГИБДД.

Наряд ГИБДД Карелии прибыл в Пряжу и проверил водителя на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Проверка показала, что водитель трезв и здоров.

Но, как сообщили в ГИБДД, проверка технического состояния автобуса показала, что он неисправен.

В результате было принято решение пересадить пассажиров на другой автобус.