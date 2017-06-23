В Карелии пенсионер попытался прирезать квартиранта, посоветовавшего ему меньше пить

В Лоухском районе 61-летний мужчина напал с ножом на квартиранта, который сказал, что алкоголь – это зло, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Лоухского района поддержал государственное обвинение в отношении 61-летнего жителя поселка Кестеньга по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровья.

Как установлено судом, в декабре 2016 года пенсионер у себя дома отмечал 62-й день рождения своего квартиранта.

В какой-то момент застолья именинник стал высказывать хозяину квартиры претензии по поводу пагубного употребления алкоголя, выражаясь при этом в его адрес нецензурной бранью.

Не сдержавшись, подсудимый нанес обидчику удар кухонным ножом в грудную клетку.

Истекающий кровью потерпевший продолжительное время оставался без помощи, пока его не обнаружила еще одна гостья, отдыхавшая во время указанных событий в другой комнате.

Раненый в бессознательном состоянии был доставлен в районную больницу и успешно прооперирован.

До рассмотрения уголовного дела подсудимый и потерпевший примирились, они продолжают проживать в одной квартире.

Приговором суди виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Наказание ему предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции.

Кроме того, прокуратура района предъявила в суд иск о взыскании с осужденного в пользу государства средств, затраченных на лечение потерпевшего (более 54 тысяч рублей).