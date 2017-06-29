В Карелии пенсионера оштрафовали за продажу алкоголя соседу

Суоярвский городской суд оштрафовал жителя карельского послека на 1800 рублей за продажу алкоголя соседу.

Как рассказали в суде, пенсионер из Поросозера, осуществивший незаконную реализацию продукции (продал спиртосодержащую продукцию своему соседу) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.2 КоАП РФ.

Суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в 1800 рублей.

Теперь пенсионеру в течение 60 дней необходимо оплатить штраф, в противном случае принудительно исполнять решение суда будет судебный пристав-исполнитель.