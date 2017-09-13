В Карелии пенсионерка из-за тяги к спиртному решилась на преступление

В Питкяранте 58-летняя женщина совершила преступление, пытаясь раздобыть деньги на водку, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкяранты обратился житель города с сообщением о краже имущества из автомобиля. Транспорт находился у частного дома заявителя. В одну из ночей августа некто похитил из салона автомагнитолу, туалетную воду, фонарики и ножи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили обстоятельства кражи и подозреваемую.

Выяснилось, что незадолго до происшествия в дом потерпевшего нанесла визит 58-летняя соседка. Она хотела попросить денег взаймы. Но дверь гостье никто не открыл.

Тогда пенсионерка заметила, что машина соседа открыта. Похитив различные предметы, она сбыла их. Настойчивые попытки подозреваемой раздобыть деньги или имущество объясняются ее увлечением крепким спиртным.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.