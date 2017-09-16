В Карелии перекрыта трасса "Кола" из-за смертельного ДТП с "Мазутовозом"

Сегодня ночью на автодороге 297 км Олонецкого района столкнулись лесовоз с "Мазутовозом", погибла девушка.

По сообщению ГИБДД Карелии, дорожно-транспортное происшествие авария произошло в 1.50. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля "Мазутовоз" (житель Ульяновской области), двигаясь со стороны Санкт-Петербурга совершил наезд на остановившийся на проезжей части лесовоз Вольво с прицепом, перевозящий хвойный пиловочник. 43-летний водитель лесовоза остановил транспортное средство из-за поломки, знаком аварийной остановки участок автодороги не обозначил. В результате ДТП произошло возгорание автомобилей. Разлива мазута не произошло.

В аварии погибла 21-летняя пассажирка мазутовоза, жительница Ульяновской области. Водитель мазутовоза с травмами госпитализирован в Олонецкую больницу. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ГИБДД предупреждают, что в настоящее время движение на автодороге "Кола" на 297 км перекрыто. Движение будет восстановлено в 10 часов. Организованы пути объезда через деревню Новинка (297 км) и деревню Лемозеро (300 км). На месте работают сотрудники ГИБДД.