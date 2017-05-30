В Карелии первые ЕГЭ прошли без сбоев

Более 400 одиннадцатиклассников сдали госэкзамены по географии и информатике.

Два экзамена по выбору сдали карельские выпускники 29 мая - информатику и географию. Как сообщили в министерстве образования Карелии, испытание прошли более 400 одиннадцатиклассников.

Для проведения ЕГЭ были задействованы 19 пунктов, где контроль за ходом экзаменов осуществляли представители министерства образования Республики Карелия, государственной экзаменационной комиссии, студенты из федерального корпуса общественных наблюдателей. Во всех пунктах была обеспечена охрана общественного порядка и присутствие медицинских работников.

Экзамены прошли в штатном режиме, без технологических сбоев.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37 баллов, по информатике – 40 баллов. Результаты экзаменов участники смогут узнать через две недели, не позднее 14 июня.