В Карелии пьяная женщина зарезала знакомого

В поселке Сосновец Беломорского района обнаружили тело местного жителя с признаками насильственной смерти, сообщили в Следственном комитете Карелии.

По версии следствия, к убийству причастна 36-летняя местная жительница. Установлено, что в ночь на 25 мая обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришла домой к своему знакомому и напала на него с ножом, причинив колото-резаное ранение. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемая была задержана.

По данному факту следственным отделом по городу Беломорск Следственного комитета по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.