В Карелии пьяный инвалид зарезал жену

Теперь из дома-интерната он отправится в другой казенный дом.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в феврале 2017 года инвалид, проживающий на стационарном обслуживании в Партальском доме-интернате, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей на почве ревности ссоры нанес своей жене удар ножом в область груди. В результате полученного колото-резанного ранения с повреждением сердца потерпевшая скончалась на месте.

По уголовному делу об убийстве Сортавальский городской суд вынес обвинительный приговор. Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство, умышленное причинение смерти другому человеку). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

С учетом обстоятельств совершения преступления и личности подсудимого суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.