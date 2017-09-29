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Новости. Происшествия
12:51, 29 Сентября 2017

В Карелии пьяный мужчина попытался пройти в суд

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Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя общественного порядка.

Как сообщили в Отделе Росгвардии, вечером 28 сентября на пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги из здания Олонецкого районного суда. На месте группа задержания вневедомственной охраны выяснила, что причиной вызова стало неадекватное поведение 40-летнего пьяного гражданина. Он настойчиво пытался пройти через охрану и выражал недовольство, не стесняясь в выражениях. 

Позже выяснилось, что задержанный не является жителем Карелии, проблем с законом до этого эпизода у него не возникало. Гражданин передан сотрудникам полиции. Чем он занимается в Олонце, что ему нужно было в суде – выясняется. 

Решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

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