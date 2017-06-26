В Карелии пьяный водитель сбил полицейского, стрелявшего по его машине

Как проходило задержание пьяного водителя в Кемском районе, рассказали в ГИБДД Карелии.

Еще одно задержание произошло в ночь с 25 на 26 июня в Кемском районе Карелии.

В 21:20 вечера в дежурную часть полиции по Кемскому району поступило телефонное сообщение от жителя поселка Кривой Порог с информацией на водителя автомобиля "ВАЗ-2109", находящегося в состоянии опьянения.

Для проверки данной информации по указанному адресу был направлен наряд ДПС, который обнаружил автомобиль предполагаемого нарушителя на выезде с лесной дороги.

Автоинспекторы перекрыли служебным автомобилем проезд нарушителю в сторону населенного пункта, и вышли навстречу водителю, подавая жезлом сигнал об остановке транспортного средства.

Водитель, не повинуясь законным требованиям сотрудников полиции, продолжил движение и, пытаясь объехать стоящий патрульный автомобиль, совершил на него наезд. Совершив столкновение, водитель изнутри заблокировал двери своего автомобиля, после чего начал движение в направлении сотрудника ДПС, повторяющего требования об остановке.

Инспектор достал оружие и произвел предупредительный выстрел вверх. Водитель "девятки" не отреагировал на предупредительный выстрел и продолжил движение в сторону инспектора ДПС. Второй инспектор автопатруля, чтобы остановить транспортное средство и не допустить наезд на коллегу, произвел два выстрела по колесам автомобиля нарушителя.

Несмотря на повреждение колес, водитель автомобиля продолжил движение и, совершив наезд на инспектора ДПС, скрылся с места ДТП. Пострадавшего сотрудника полиции доставили в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

Вскоре нарушитель, 30-летний житель поселка Кривой Порог, имеющий очевидные признаки алкогольного опьянения, был задержан. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

Это второе нарушение водителя по ст. 264, прим. 1 УК РФ за повторное управление в состоянии опьянения, за которое в феврале 2017 года Кемским судом назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 года. По факту происшествия проводится проверка.