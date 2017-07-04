В Карелии планируют построить новый целлюлозный комбинат

Компания Segezha Group и Китайская корпорация инжиниринга САМС подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Цель соглашения – совместная реализация проектов в области глубокой переработки древесного сырья и увеличение мощностей по производству целлюлозно-бумажной продукции на территории России.

В рамках партнерства планируются строительство нового целлюлозно-бумажного комбината на базе промышленной площадки ЛДК №1, расположенной в Лесосибирске (Красноярский край), а также реконструкция существующих целлюлозно-бумажных заводов Segezha Group и строительство нового целлюлозного комбината в Республике Карелия.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".