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08:05, 13 Июня 2017

В Карелии планируют сократить время продажи алкоголя

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Государственный контрольный комитет Карелии предложил сократить время продажи алкоголя.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, несмотря на введение дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции, Карелия входит в число регионов с высоким показателем потребления алкогольной продукции.

По данным "Национального рейтинга трезвости субъектов Российской Федерации – 2016", являющегося результатом совместного исследования, проведенного Экспертно-аналитическим центром при Общественной палате РФ и федеральным проектом "Трезвая Россия", Карелия входит в десятку наиболее неблагополучных регионов.

Согласно статистическим данным Карелиястат на территории Республики Карелия за последние годы снизился уровень продаж алкогольной продукции в пересчете на абсолютный алкоголь и, соответственно, уровень потребления алкоголя на душу населения до 9,8 литра, но при этом данный показатель остается выше среднероссийского (8,5 литра на душу населения).

"Проектом Закона предлагается установить дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Карелия в виде запрета ее продажи с 8 часов до 10 часов и с 22 часов до 23 часов по местному времени, а также в отдельные дни: 1 июня (Международный день защиты детей) и 1 сентября (День знаний)",- говорится в пояснительной записке.

Если законопроект будет принят, то алкоголь можно будет купить с 10 утра до 22 часов. Сейчас он продается с 8 до 23 часов.

"Проект Закона направлен на совершенствование государственного регулирования розничной продажи алкогольной продукции, снижение ее доступности и уровня потребления на территории Республики Карелия", - отмечается в документе.

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Комментарии

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crocodile66
2017-06-13 10:51:46
Боярышник , запрещай не запрещай , всё одно продают . 35 рб . А пустили бы в свободную продажу , контингент желающих тот же , а сколько налогов в казну
User
2017-06-13 09:42:57
Дорог нет, общественного транспорта нет, работы нет, во всем виноват алкоголь. Нда. :)
Горожанин
2017-06-13 09:36:32
Опять на те же грабли! Было уже в истории, - не помогло. Правильно пишут, надо жизнь людей улучшать и качество алкоголя
Leopol'd
2017-06-13 09:14:56
Вот оно - спасение!
Надо продавать час, причем в рабочее время! Чего останавливаться?
Алкаши, которые и делают плохую статистику потравятся суррогатами и вымрут. Вот и показатели!
Стратегия!!!
Наблюдатель
2017-06-13 09:13:02
Дело не во времени продажи. Уменьшив его на час, не добьешься ничего. Карелия в рейтинге бухариков выше среднего значения не оттого, что продают, а оттого, что депрессивный регион. Поднимите рейтинг счастья населения и пить перестанут.
Гарик
2017-06-13 08:47:23
Вот и Контрольный комитет перестал мыслить в этом правительстве. Вместо запретов , улучшайте уровень жизни населения и качество алкогольной продукции. Магазины завалены всякой пивной и алкогольной дрянью. Потом упадут налоги ,сократиться наполняемость бюджета. Историю России читайте ,чиновники.
Гость
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