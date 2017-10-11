В Карелии подешевел сахар и подорожали яйца

Карелиястат опубликовал результаты еженедельного мониторинга цен.

С 3 по 9 октября в Карелии снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 3,6%), картофель (3,1%), лук репчатый (2,8%), морковь (1,8%) и яблоки (на 1,3%), сообщают "Вести Карелии".

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