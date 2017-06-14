В Карелии подростка укусила змея

В Костомукше 17-летний подросток госпитализирован после укуса змеи.

Как сообщается в паблике "Kostamus.info", на прошлой неделе на Гипроруде в Костомукше от укуса змеи пострадал 17-летний подросток.

"После принятых мер он чувствует себя удовлетворительно и уже выписан из больницы", - подтвердили информацию в детском отделении больницы Костомукши.

В паблике предполагают, что змея была ядовитая, поскольку пострадавший не видел на ней желтых пятен ужа.

"Но какая именно - пока на этот счет нет единого мнения, есть предположение, что это - гадюка или болотная змея".