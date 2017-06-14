13:44, 14 Июня 2017
В Карелии подростка укусила змея
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В Костомукше 17-летний подросток госпитализирован после укуса змеи.
Как сообщается в паблике "Kostamus.info", на прошлой неделе на Гипроруде в Костомукше от укуса змеи пострадал 17-летний подросток.
"После принятых мер он чувствует себя удовлетворительно и уже выписан из больницы", - подтвердили информацию в детском отделении больницы Костомукши.
В паблике предполагают, что змея была ядовитая, поскольку пострадавший не видел на ней желтых пятен ужа.
"Но какая именно - пока на этот счет нет единого мнения, есть предположение, что это - гадюка или болотная змея".
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